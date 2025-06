C’è una capacità - tutta femminile - di unire ciò che il mare divide di collegare culture diverse e di far fronte alla vulnerabilità del territorio Lo dimostrano le storie di un’esperta di turismo una docente universitaria una stilista una diplomatica e un’archeologa Protagoniste attive del Forum internazionale delle Donne delle Isole

C'è una capacità tutta femminile di unire ciò che il mare divide, di collegare culture diverse e di affrontare le sfide del territorio. Le storie di un'esperta di turismo, una docente universitaria, una stilista, una diplomatica e un’archeologa protagoniste del forum internazionale delle donne delle isole ne sono la prova concreta. Chi vive su un’isola sa: il mare è sia confine che promessa, un potente simbolo di connessione e resilienza. Mi impegno tutti i giorni per unire ciò che...

C hi vive su un’isola lo sa: il mare è insieme confine e promessa. Circonda e separa. Può essere percepito come un limite che ostacola o un’opportunità che apre nuovi orizzonti. Impone distanze, ma traccia anche rotte che connettono storie, culture e comunità. Sull’isola di Pianosa ritorna il barbagianni X Leggi anche › Il futuro delle isole minori passa dalle donne «Mi muovo su quest’ultima direzione. Mi impegno tutti i giorni per unire ciò che il mare divide» dice Isabel Vera, esperta di turismo interculturale e fondatrice di Eurinsula, associazione che attraverso il progetto Islas del Mar crea alleanze tra luoghi contornati dal mare per rafforzarne la voce politica, valorizzare le identità delle isole e stimolare nuove forme di collaborazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it