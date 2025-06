Ce ne sono anche altre | il killer delle escort e quella frase da brividi

piene di un inquietante peso, rivelando forse l’orrore nascosto dietro un caso di cronaca che ha sconvolto una comunità. Quel semplice gesto verbale svela un’umanità segreta, fatta di segreti e ombre. Ma cosa si nasconde davvero dietro quelle parole? La risposta ci porta nel cuore di un’indagine che va oltre il dolore e la paura, entrando in un vortice di mistero e tensione.

Quelle parole non sono state pronunciate in un’aula di tribunale, né davanti a un magistrato o a un giornalista. Sono state dette tra le celle del carcere della Dogaia, a Prato, in un momento di tensione crescente, quando Vasile Frumuzache — la guardia giurata accusata dell’omicidio di due prostitute romene — si è reso conto di essere diventato l’uomo più odiato della sezione. “ Ce ne sono anche altre ”, avrebbe detto. Poche parole, secche, ma devastanti. Per chi le ha sentite e per gli inquirenti che da giorni scavano nel passato di un uomo che, fino a poco tempo fa, sembrava insospettabile. La frase, riferita da più di un detenuto, ha preceduto un gesto violento e disperato: un compagno di carcere, che si è poi scoperto essere il cugino di Ana Maria Andrei, una delle vittime, ha atteso il momento giusto, si è avvicinato con una scusa e ha lanciato olio bollente in faccia a Frumuzache. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it