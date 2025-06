C’è Anfiteatro Naturalis Il teatro a cielo aperto

Immergetevi nell’incanto dell’Anfiteatro Naturalis, il teatro a cielo aperto che trasforma Chiusi della Verna in un palcoscenico unico nel suo genere. Due spettacoli e un affascinante trekking naturalistico daranno il via alla rassegna, offrendo un’esperienza coinvolgente per tutte le età. Un’occasione imperdibile per scoprire la magia della cultura immersa nella natura, lasciandosi trasportare dalle emozioni che solo questo straordinario borgo può regalare.

Due spettacoli e un trekking naturalistico aprono la rassegna " Anfiteatro Naturalis " a Chiusi della Verna. Il borgo casentinese diventerà un teatro a cielo aperto per un variegato programma di iniziative che, al via oggi e domani, permetteranno a spettatori di tutte le età di assistere a coinvolgenti azioni culturali che verranno messe in scena da compagnie di tutta Italia. Il calendario, promosso dall’associazione culturale Noidellescarpediverse in collaborazione con rumorBianc(o), verrà inaugurato con un tris di appuntamenti a ingresso gratuito ospitati nel suggestivo scenario del nuovo anfiteatro naturale in parco Martiri della Libertà in cui sarà possibile vivere originali esperienze tra arte e paesaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

