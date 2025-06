Cavalcata dell’Assunta Ferrari disegnerà il drappo

Michele Ferrari, artista di talento e appassionato sin da giovane, vestirà di arte e tradizione il drappo dell’attesa Cavalcata dell’Assunta 2025. Con la sua maestria, trasformerà un simbolo storico in un’opera che emozionerà migliaia di spettatori durante l’evento che si terrà il 27 luglio in piazza del Popolo. La sua creatività affiancherà la storia millenaria di questa celebrazione, rendendo indimenticabile questa edizione.

Il pittore del Palio dell’Assunta 2025 ha nome e cognome. Michele Ferrari, classe ’60 residente a Bisuschio (VA), è il vincitore del concorso per la realizzazione del drappo che sarà svelato in occasione dell’evento ‘L’Arrivo del Palio’, in piazza Del Popolo, domenica 27 luglio. Ferrari, appassionato a tavolozza e pennelli sin da ragazzino, dopo la formazione all’Accademia di Brera di Milano, ha fatto della pittura la sua professione: la sua fama è arrivata in tutta Europa, esportando le sue opere alle mostre di Parigi, Oxford, Nantes e in Lussemburgo. "Mi sono imbattuto nel concorso, sui social- ha raccontato l’artista- non conoscevo il Palio di Fermo ma, scorrendo le foto, ho pensato che potesse essere una nuova sfida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: Ferrari Assunta Drappo Cavalcata

Scelto l’artista per il drappo del Palio dell’Assunta 2025 - Michele Ferrari ha conquistato la vittoria grazie ad un’opera che illumina la storia e il simbolismo della Cavalcata di Fermo È stato annunciato il vincitore del “Concorso per la realizzazione del dra ... Come scrive youtvrs.it

Cavalcata dell'Assunta, Michele Ferrari realizzerà il drappo per il Palio 2025 - FERMO - Decretato il vincitore del “Concorso per la realizzazione del drappo per il Palio dell’Assunta 2025”: è stato scelto il pittore Michele Ferrari. L’ opera sarà rivelata in Piazza del Popolo ... Da corrierenews.it

La Cavalcata dell’Assunta è alla ricerca del pittore del Palio 2025: al via il concorso per il drappo - La Cavalcata dell’Assunta è alla ricerca del pittore del Palio 2025. Per trovare il successore di Andrea Gentili, che l’anno scorso ha mostrato il suo incantevole drappo ora conservato nella sede di ... youtvrs.it scrive

Corsa Del Drappo Loreto Italia 2021 ( Breve Video ) | Tradizionale Corsa Dei Cavalli In Salita