Cattelan a Bergamo tutto dipende da chi e da come si sceglie di guardare

Cattelan a Bergamo svela come tutto dipenda da chi e da come si sceglie di guardare. La sua mostra "Seasons" trasforma la città in un palcoscenico di provocazione e riflessione, attraverso cinque opere che esplorano ciclicità, generazioni e trasformazioni sociali. Un percorso artistico che invita a confrontarsi con i temi più complessi della nostra storia, lasciando il pubblico immerso in una meditazione profonda e stimolante. Una vera e propria esperienza che non si dimentica.

Bergamo. Un mondo, un linguaggio, un’espressione trasgressiva, disturbante e provocatoria, quella di “ Seasons ”, la mostra di Maurizio Cattelan articolata in quattro tappe attraverso la città di Bergamo. Cinque opere come riflessione sulla ciclicità della vita e della storia, sulle generazioni, sull’ascesa dei valori e sulle trasformazioni dell’individuo e della società. Una mostra meditativa, che si confronta con i nodi irrisolti della storia italiana, come il fascismo mai del tutto scomparso, e con le fragilità del nostro tempo. Una profondità che, a volte, non possiamo sempre cogliere al primo sguardo, alla prima visita e che lascia il posto a perplessità e confusione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

