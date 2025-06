Cathy Kelley criptica sul debutto sul ring | Non posso confermare né smentire

Cathy Kelley, volto noto della WWE, si sta preparando per un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera, coinvolgendo allenamenti sul ring e corsi di promo al Performance Center. Se questa trasformazione si concretizzasse, potrebbe segnare un cambio di rotta sorprendente, aprendo le porte a ruoli mai esplorati prima. Restate sintonizzati: il suo futuro nel mondo del wrestling promette scintille e sorprese che non vediamo l’ora di scoprire.

Cathy Kelley non si limita più solo al microfono nel backstage. La storica intervistatrice della WWE, infatti, si starebbe allenando al Performance Center della compagnia, segno di un possibile cambiamento nel suo ruolo davanti alle telecamere. Secondo quanto riportato da PWInsider Elite, Cathy starebbe partecipando sia a sessioni di allenamento sul ring che a corsi di promo, alimentando le voci su un possibile ruolo da manager o addirittura su un debutto come lottatrice. Adesso è lei stessa a gettare ulteriore benzina sul fuoco. Intervistata da The Sporting Tribune in vista di Money in the Bank, le è stato chiesto apertamente se i fan potessero aspettarsi di vederla combattere.