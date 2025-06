Catania operazione della Polizia contro l’abusivismo commerciale a San Berillo ‘Nuovo’ – Foto

Catania rafforza il suo impegno contro l’abusivismo commerciale con un’operazione decisa nella zona di San Berillo ‘Nuovo’. La task force interforze, composta dalla Polizia di Stato e altri reparti specializzati, ha portato alla luce attività illecite, consolidando la sicurezza e la legalità nel quartiere. Questa azione testimonia la determinazione delle forze dell’ordine nel tutelare cittadini e commercianti onesti, promuovendo un ambiente più sicuro e regolamentato.

Task force interforze per il controllo del territorio. Proseguono le azioni di contrasto all'abusivismo commerciale nei quartieri di Catania da parte della Polizia di Stato, che ha recentemente svolto un'operazione mirata nella zona di San Berillo "nuovo". Il servizio è stato condotto dagli agenti della Squadra Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale" e con il personale del servizio Annona della Polizia Locale. Controlli su strada e nei negozi. Durante l'operazione, sono state identificate oltre 150 persone e sono stati controllati cinque esercizi commerciali oltre a numerosi venditori ambulanti, tutti risultati irregolari in vari aspetti.