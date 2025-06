Catania controlli dei carabinieri | denunciato per tentata estorsione parcheggiatore abusivo

Catania si rafforza nella lotta all’illegalità con controlli serrati dei Carabinieri, che hanno portato a importanti risultati. Recentemente, un parcheggiatore abusivo è stato denunciato per tentata estorsione, testimonianza dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e rispetto delle regole. Operazioni di prevenzione come questa sono fondamentali per restituire decoro e tranquillità al cuore pulsante della città, dimostrando che la legalità è una priorità condivisa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di prevenzione e contrasto all’illegalità. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha intensificato l’attività di controllo, puntando in particolare sulle zone ad alta frequentazione pubblica. In questa cornice, la Compagnia di Piazza Dante ha messo in campo un dispositivo di vigilanza mirato che ha coinvolto il Centro Storico e altri punti strategici del capoluogo etneo. Obiettivi: sicurezza, decoro e legalità. L’operazione è stata orientata a: Garantire la sicurezza urbana. Salvaguardare il decoro pubblico. Contrastare lo spaccio di stupefacenti. Verificare il rispetto del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, controlli dei carabinieri: denunciato per tentata estorsione parcheggiatore abusivo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Catania Carabinieri Controlli Denunciato

Catania, un "chiosco green" di hashish, con prezzi e sconti: la scoperta dei carabinieri ad Aci Sant'Antonio - Un'inaspettata scoperta a Catania: i carabinieri hanno smascherato un chiosco green di hashish ad Aci Sant'Antonio, gestito da due fratelli in una villetta.

Catania, panificio denunciato per furto di energia e acqua: attività sospesa - Per tutte le irregolarità riscontrate, il titolare dell’esercizio è stato sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di 8 mila euro. Contestualmente, è stata disposta la sospensione ... Si legge su livesicilia.it

Controlli in provincia di Cagliari: denunce per droga, guida in stato di ebbrezza e ritiro di armi - Notte di controlli straordinari da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, che dalla serata di ieri fino all’alba di oggi hanno pattugliato numerosi centri urbani e strade della ... Segnala msn.com

Catania. Ruba 6000 euro di biancheria da un B&B e poi chiede il “cavallo di ritorno” al proprietario: denunciato - I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, al termine di una mirata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, sulla base degli indizi raccolti da verificare ... Come scrive libertasicilia.it

Catania, controlli dei carabinieri alle attività commerciali: denunciato il titolare di un chiosco