Castelvetrano | Maria Bonanno uccisa con chiave inglese e coltello ipotesi omicidio-suicidio

Una tragedia sconvolge Castelvetrano: Maria Bonanno, 49 anni, è stata trovata vittima di un crudele omicidio-suicidio con colpi di chiave inglese e ferite da coltello. Le indagini dei carabinieri stanno portando alla luce dettagli agghiaccianti, confermando la drammatica ipotesi che coinvolge Francesco Campagna. Un caso che scuote una comunità e solleva interrogativi sulla difficile fine di una vita.

AGI - Non solo colpi di chiave inglese, ma anche coltellate: Maria Bonanno è stata uccisa in questo modo da Francesco Campagna, in un contesto che secondo i carabinieri conferma l'ipotesi di omicidio-suicidio per questo modo per i fatti di Castelvetrano (Trapani). L'ispezione del cadavere della 49enne ha fatto emergere, oltre a quelle alla testa, vi sono ferite da arma da taglio all'addome, che sarebbero state inferte con un coltello da cucina trovato vicino al corpo. L'appartamento in cui è avvenuto il delitto è stato sequestrato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Castelvetrano: Maria Bonanno uccisa con chiave inglese e coltello, ipotesi omicidio-suicidio

Tre vittime di #femminicidio in poche ore.Anzi,4 in realtà. C’è anche Mary Bonanno,l’insegnante 50enne di Castelvetrano,uccisa stamane dal marito che si è poi suicidato. Hanno tutte trovato chiese e farmacie chiuse Partecipa alla discussione

