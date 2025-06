Castelverde nasconde soldi falsi e droga

Castelverde rivela un inquietante segreto: droga e soldi falsi nascosti tra le mura di una casa. I carabinieri di San Vittorino Romano, collaborando con la procura, hanno smascherato un uomo di 32 anni coinvolto in questa pericolosa rete. La scoperta, frutto di un blitz mirato contro lo spaccio, sottolinea ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza e la legalità sul territorio.

Soldi falsi e droga nascosti in casa. I carabinieri della stazione di San Vittorino Romano, d'intesa con la procura, hanno arrestato per questo motivo un cittadino italiano di 32 anni. La scorsa sera i militari, durante un mirato servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, a Castelverde.

