Castellammare | perde il controllo dell’auto e si schianta contro guardrail | Pasquale muore un 61 anni

Una tragica serata di giugno si è trasformata in un dramma sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, quando un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail, causando la morte di Pasquale Cavallaro, 61 anni, dipendente di Salerno Pulita. Un incidente che scuote la comunità e ricorda quanto siano fragili le nostre vite lungo le strade. La tragedia invita a riflettere sulla sicurezza alla guida e sulla necessità di maggiore attenzione.

Un drammatico schianto è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 6 giugno, sull'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, all'altezza di Castellammare di Stabia. A perdere la vita Pasquale Cavallaro, 61 anni, dipendente della società Salerno Pulita, che si occupa della raccolta rifiuti nel capoluogo. Castellammare: perde il controllo dell'auto e si schianta contro guardrail: Pasquale muore un 61 .

