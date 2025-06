Castellabate | al via la manifestazione Lago Music Fest

Preparati a vivere una serata indimenticabile: a Castellabate, il Lago Music Fest torna il 14 giugno nella suggestiva cornice di Piazza Madre Teresa di Calcutta. Un’occasione unica per scoprire giovani talenti e artisti affermati, immergendosi in un’esperienza che celebra la musica di qualità e la bellezza del territorio. Non perdere l’appuntamento: la magia del Lago Music Fest ti aspetta per emozionarti e condividere momenti speciali.

Torna a Castellabate il Lago Music fest, un evento che unisce giovani artisti emergenti e musicisti affermati. Castellabate – Il Lago Music Fest ritorna nella frazione omonima il 14 giugno, nella location di Piazza Madre Teresa di Calcutta, a partire dalle ore 19:00. Un evento che unisce musica di qualità e promozione del territorio

