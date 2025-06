Cassonetti stracolmi e rifiuti sul marciapiede la segnalazione da via Giulio Petroni | Problema cronico

rifiuti compromettono la vivibilità e l’igiene del quartiere. Questa problematica cronica richiede un intervento immediato per ripristinare decoro e sicurezza, migliorando la qualità della vita di residenti e passanti. È fondamentale che le autorità competenti si attivino al più presto per risolvere questa criticità e restituire a Poggiofranco il suo valore di quartiere ordinato e accogliente.

Con la presente vogliamo segnalare una situazione di degrado urbano che si protrae ormai da troppo tempo in via Giulio Petroni 102, nel quartiere Poggiofranco. I cassonetti sono sistematicamente stracolmi, i rifiuti si accumulano per terra, i marciapiedi sono invasi da sacchi abbandonati

In questa notizia si parla di: Cassonetti Stracolmi Rifiuti Giulio

