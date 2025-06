Caso Resinovich l’aborto e i 100mila euro sul conto | cosa non torna

Il caso Resinovich continua a scuotere l’Italia, tra misteri irrisolti e domande senza risposta. La morte di Liliana, avvolta in un alone di inquietudine, si intreccia con episodi sorprendenti come l’aborto e un ingente deposito di 100mila euro sul conto. Cosa nascondono realmente le pieghe di questa vicenda? La verità sembra sempre più sfuggente, lasciando spazio a dubbi e supposizioni che non trovano ancora una spiegazione definitiva.

La morte di Liliana Resinovich, 63 anni, resta uno dei gialli più inquietanti degli ultimi anni in Italia. A più di due anni dal ritrovamento del suo corpo, avvolto in sacchi della spazzatura in un boschetto nei pressi del parco di San Giovanni a Trieste, le indagini non hanno ancora fornito una verità definitiva. Le contraddizioni tra perizie, versioni divergenti e dichiarazioni tardive rendono il caso intricato e colmo di zone d'ombra. Leggi anche: Caso Resinovich: la cugina Silvia solleva dubbi sul marito Visintin Liliana era scomparsa il 14 dicembre 2021. Il suo corpo venne scoperto solo il 5 gennaio 2022, rannicchiato in posizione fetale, in un'area poco distante dalla sua abitazione.

