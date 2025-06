Caso Alessi il ministro Valditara risponde alla sindaca | Auspico al più presto provvedimenti che riportino serenità all’interno della scuola

Il ministro Valditara risponde prontamente alla sindaca Ferdinandi, riconoscendo la gravità della situazione al liceo “Alessi” e auspicando interventi rapidi. “Prendo atto della lettera e auspico al più presto provvedimenti che riportino serenità all’interno della scuola,” afferma il ministro, sottolineando l’impegno del governo nel garantire un ambiente educativo stabile e sicuro. La questione resta sotto attenta osservazione, con l’obiettivo di restituire serenità e normalità agli studenti e al personale scolastico.

