Case popolari il Comune verso la nuova convenzione con Aler | ecco come sarà

Il Comune di Brescia si appresta a firmare una nuova convenzione con Aler, promettendo un cambio di passo nella gestione delle case popolari. Con un monitoraggio più rigoroso, maggiori investimenti nelle manutenzioni e un innovativo progetto pilota con Brescia Infrastrutture, si punta a migliorare la qualità dell’abitare per tutti. Scopri come questa svolta trasformerà il rapporto tra amministrazione e residenti, garantendo servizi più efficienti e sostenibili.

Un monitoraggio più stringente delle attività, un maggiore impegno economico per le manutenzioni e un progetto pilota con Brescia Infrastrutture per una gestione alternativa degli alloggi. Il rinnovo della convenzione tra il Comune di Brescia e Aler per la gestione degli alloggi di proprietà. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Case popolari, il Comune verso la nuova convenzione con Aler: ecco come sarà

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Comune Convenzione Aler Case

Emporio solidale, rinnovata la convenzione tra Comune e Civivo. "Un sostegno prezioso per chi è in difficoltà" - L'Emporio Solidale “U i è da magné” di Santarcangelo, rinnovando la convenzione tra il Comune e il gruppo Civivo “Ven èulta”, continua a offrire un supporto essenziale alle famiglie in difficoltà.

Case popolari, il Comune verso la nuova convenzione con Aler: ecco come sarà - Anche sul fronte delle morosità, il Comune intende intervenire con un monitoraggio mensile, per aiutare le famiglie in difficoltà e contenere i debiti. Per i contratti chiusi, Aler avrà due anni per ... bresciatoday.it scrive

Brescia, case Aler: nuova protesta degli inquilini - I comitati inquilini, con l' Associazione Diritti per tutti, chiedono che nel rinnovo della convenzione tra Comune ed ente di edilizia pubblica siano stanziate somme adeguate per la manutenzione degli ... Scrive quibrescia.it

Aler, più manutenzione. Nuova convenzione il Comune alza lo standard - Brescia, tre le direttrici per ridurre lamentele e proteste degli inquilini. Da parte sua l’amministrazione aumenterà il sostegno economico. . Si legge su msn.com

Corbetta. Auto abbandonate, accordo tra Aler e il Comune