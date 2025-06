Case della salute e ospedali di comunità | proseguono spediti i lavori nel X Municipio

In un momento di grande fermento per il welfare locale, le case della salute e gli ospedali di comunità nel X Municipio avanzano spediti grazie ai fondi europei del PNRR. Collaborazioni tra ASL Rm3, Comune di Roma e Municipio stanno trasformando il territorio, portando servizi sanitari di prossimità più vicini alle esigenze dei cittadini. L’impegno condiviso sta dando forma a un futuro più sano e accessibile: un passo decisivo verso la cura diffusa e di qualità.

Ostia, 7 giugno 2025 – “Grazie ai fondi Europei del PNRR ed alla sinergia fra ASL Rm3, Comune di Roma e Municipio X, arrivano belle notizie per il nostro territorio: sono partiti i lavori sia nell’ex Oratorio della Chiesa San Tommaso Apostolo all’Infernetto sia nell’area dove sorgeva la ex Scuola Leonori ad Acilia, la ASL Rm3 dove sarà realizzerà un’altra struttura sanitaria di prossimità in Via Morelli”. Lo dichiara Marco Possanzini, presidente Commissione Municipale “PNRR, Giubileo”. “Di recente, i dirigenti ASL ed il RUP dei procedimenti ci hanno illustrato i lavori in corso – prosegue Possanzini – confermando il r ispetto delle tempistiche di esecuzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

