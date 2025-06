casarini spiato dal governo giallorosso

La vicenda, svelata da Fanpage e dal quotidiano britannico The Guardian, riguarda le presunte intercettazioni illegali e l’uso dello spyware Graphite da parte del governo giallorosso contro cittadini e istituzioni. Dopo numerose audizioni e sopralluoghi, il Copasir ha finalmente pubblicato una relazione che solleva seri interrogativi sulla trasparenza e i limiti delle attività di sicurezza nazionale. Un caso che rischia di scuotere le fondamenta della fiducia democratica in Italia.

Dopo quattro sopralluoghi presso i Servizi di sicurezza e la procura generale della corte d'appello di Roma, dieci sedute e otto audizioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - Copasir - ieri ha pubblicato la sua relazione «sull'utilizzo dello spyware Graphite da parte dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica». La vicenda è quella, svelata da Fanpage e dal quotidiano britannico The Guardian, relativa ad alcuni soggetti - un centinaio - che sarebbero stati spiati e intercettati con lo spyware prodotto dalla società israeliana Paragon Solutions. Tra i nomi coinvolti, giornalisti e attivisti come Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, Luca Casarini e Giuseppe Caccia della ong Mediterranea saving humans.