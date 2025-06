Casale sul Sile DBM Tecnologie festeggia il traguardo dei 40 anni di attività

Da oltre quattro decenni, Casale sul Sile è il cuore pulsante dell’innovazione industriale grazie a D.B.M. Tecnologie. Il recente evento del 30 maggio ha celebrato questo importante traguardo, rafforzando il legame con dipendenti e famiglie e consolidando la propria leadership nel settore. Un cammino di successi e crescita che proietta il gruppo verso un futuro ancora più brillante, fatto di innovazione, sostenibilità e comunità.

Lo scorso 30 maggio il Gruppo D.B.M., importante realtà industriale trevigiana con diversi stabilimenti a Casale sul Sile, ha celebrato i 40 anni di attività di D.B.M. Tecnologie e i 25 anni di E-Chem con una giornata-evento dedicata ai dipendenti e alle loro famiglie. Fondata nel 1984, D.B.M.

