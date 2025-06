Casagiove Tragedia all’ora di pranzo 55enne muore soffocato da un boccone

Una tranquilla giornata a Casagiove si è trasformata in una tragedia improvvisa: un uomo di 55 anni, affetto da disabilità, ha perso la vita soffocato durante il pranzo. Un dramma che scuote la comunità e ricorda l'importanza della vigilanza anche nei momenti più semplici. La scena si è consumata nel cuore della sua abitazione, lasciando tutti senza parole. La vicenda resta un richiamo alla massima attenzione nelle situazioni di fragilità.

Un pranzo finito in tragedia. È morto soffocato, con ogni probabilità a causa di un boccone andato di traverso, un uomo di 55 anni affetto da disabilità, residente a Casagiove. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione in viale Europa. Casagiove. Tragedia all’ora di pranzo, 55enne muore soffocato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casagiove. Tragedia all’ora di pranzo, 55enne muore soffocato da un boccone

In questa notizia si parla di: Casagiove Tragedia Pranzo Soffocato

