Casa della comunità al via i lavori Fine cantiere ad agosto 2026

È iniziato ufficialmente il progetto della Casa della Comunità di Lugo, un nuovo presidio che promette di migliorare l’assistenza e il benessere del quartiere Madonna delle Stuoie. Dopo la posa della prima pietra, i lavori procedono spediti con una previsione di completamento ad agosto 2026, anche se le tempistiche potrebbero subire ulteriori aggiustamenti. Un passo importante per la comunità, che attende con entusiasmo questa innovativa struttura.

È stata posata ieri la prima pietra della futura Casa della Comunità di Lugo, che sorgerà alle spalle del nuovo complesso commerciale del quartiere di Madonna delle Stuoie. I lavori, consegnati il mese scorso, partiranno a breve per concludersi, ufficialmente, nel marzo del 2026. Una stima considerata già troppo ottimistica, tant’è che l’attivazione del servizio è già slittata, su richiesta delle parti coinvolte, dal giugno all’agosto 2026. Finanziato per circa 2,3 milioni di euro derivati da fondi Pnrr, il primo stralcio dei lavori permetterà la costruzione di una prima palazzina di 630 metri quadrati complessivi, divisa su due piani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: Lavori Casa Comunità Agosto

