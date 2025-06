Cartella esattoriale per il bollo auto non pagato | ma le vetture non sono le sue e la richieste è prescritta

Un cittadino si è trovato improvvisamente alle prese con una cartella esattoriale per il bollo auto non pagato, nonostante le vetture non fossero mai state intestate a lui e la richiesta fosse ormai prescritta. L'Agenzia delle Entrate pretende quasi 800 euro di arretrati, creando confusione e ingiustizie che lo hanno portato a rivolgersi alla Corte di Giustizia Tributaria di Perugia. La sua vicenda evidenzia l'importanza di conoscere i propri diritti e di contestare eventuali errori.

L'Agenzia delle entrate gli chiede quasi 800 euro di bollo arretrato, ma le due autovetture non sono mai state intestate a lui e la richiesta è anche prescritta. Un cittadino si è dovuto rivolgere alla Corte di giustizia tributaria di Perugia per contestare una cartella esattoriale emessa.

