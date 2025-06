Carta Docente con il bonus si potrà pagare per documentari film educativi e altri prodotti audiovisivi Stretta sui tempi di fatturazione per gli esercenti

La Carta del docente si rinnova, aprendo nuove opportunità per arricchire l'offerta educativa. Grazie all'introduzione dell'articolo 6-bis, i docenti potranno utilizzare il bonus per acquistare documentari, film educativi e altri prodotti audiovisivi, ampliando così le risorse a disposizione. Tuttavia, si intensificano anche le regole sui tempi di fatturazione per gli esercenti. Una svolta che promette di innovare l'approccio all'apprendimento e alla formazione.

La Carta del docente si prepara a una svolta significativa con l'introduzione dell'articolo 6-bis, approvato durante l'esame al Senato del decreto legge n-45, diventato poi la legge n.79 pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

