Caro Meret puoi anche non rinnovare | arriva un portierone dalla Premier | Nero su bianco per il prestito

Caro Meret, la porta del Napoli si apre alle grandi opportunità: un portierone dalla Premier è in arrivo, nero su bianco per il prestito. Il futuro del portiere azzurro e della Nazionale è ancora tutto da scrivere, ma la società ha già pronto un piano B. Alex Meret, nato a Udine nel 1997, è pronto a sfidare nuovi orizzonti, lasciando aperta ogni possibilità per il suo percorso.

Alex Meret, nato a Udine il 22 marzo 1997, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'Udinese, esordendo in prima squadra nel 2015. Dal 2016 al 2018, ha giocato in prestito alla Spal, contribuendo a suon di parate alla promozione in Serie A. Nel luglio 2018, si è trasferito al Napoli, dove ha esordito in Serie A l'8 dicembre contro il Frosinone. Nonostante un infortunio iniziale, ha collezionato 21 presenze nella sua prima stagione.

Meret può rinnovare per un anno e andare in prestito - poi c’è il Torino che potrebbe farsi avanti con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se dovesse arrivare Kepa, toccherà a Meret decidere in merito al suo futuro. TuttoNapoli.net. Da informazione.it

