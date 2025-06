Carnevale concerti ed eventi per bambini | a Bellaria una settimana di festa per la Notte Rosa

Carnevale, concerti ed eventi per bambini animeranno Bellaria Igea Marina durante la settimana della Notte Rosa 2025, trasformando questa splendida località in un palcoscenico di festa e allegria. La città si prepara ad accogliere famiglie e giovani con un ricco programma che si estende dall'16 giugno, offrendo divertimento per tutte le età. La Notte Rosa di Bellaria Igea Marina con l’estensione dedicata ai più piccoli promette un'esperienza indimenticabile, all'insegna di musica, colori e tanta gioia.

Bellaria Igea Marina è pronta a festeggiare la Notte Rosa 2025 con un ricco programma di eventi e rilancia l'offerta, estendendosi per tutta la settimana a partire da lunedì 16 giugno, con appuntamenti dedicati ai più piccoli.

In questa notizia si parla di: Bellaria Notte Rosa Eventi

