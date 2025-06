carlotta mantovan innamorata con il nuovo fidanzato e la figlia stella frizzi

Dopo il dolore, la speranza e l’amore tornano a illuminare la vita di Carlotta Mantovan. La conduttrice si mostra radiosa, circondata dall’affetto della famiglia e dalla serenità ritrovata a Roma con il nuovo compagno e la dolce Stella Frizzi. Un’immagine di rinascita che emoziona e dimostra come, anche nei momenti più difficili, la forza dell’amore possa ricostruire un nuovo inizio. La felicità si rispecchia negli occhi di chi ha scelto di guardare avanti.

Carlotta Mantovan torna a sorridere con il nuovo fidanzato e la figlia Stella Frizzi. La conduttrice ed ex modella è stata immortalata a Roma durante un’uscita insieme all’uomo che è riuscita a regalarle nuovamente la felicità dopo il dolore per la morte di Fabrizio Frizzi. Negli scatti pubblicati dal settimanale Gente, Carlotta è a pranzo in un ristorante romano. Insieme a lei ci sono la figlia Stella, nata dal legame con l’amatissimo Fabrizio Frizzi, e il nuovo fidanzato con cui l’intesa sembra davvero forte. Carlotta Mantovan innamorata con il nuovo fidanzato. Nelle immagini Carlotta sorride mentre parla con il fidanzato e con la figlia. 🔗 Leggi su Dilei.it