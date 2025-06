Carlo De Benedetti chiude tutto con Massimo Segre caso Seymandi Via da Domani Romed Per e Cà di Nostri Al suo posto Riccardo Zingales

La recente nomina di Riccardo Zingales come procuratore della «Cà di nostri società semplice» segna una svolta decisiva nella raffica di cambiamenti che coinvolgono Carlo De Benedetti. Con questa mossa, si sancisce il definitivo distacco tra l’ingegnere e il suo fedele ex commercialista, Massimo Segre, segnando la fine di un’epoca e aprendo un nuovo capitolo nel mondo degli affari italiani. La scena è pronta per il futuro.

Con la nomina a procuratore di Riccardo Zingales nella società più privata di Carlo De Benedetti, la «Cà di nostri società semplice», si è consumato definitivamente il divorzio fra l’Ingegnere e il suo ex commercialista di fiducia, Massimo Segre. Tutto è iniziato l’estate scorsa, quando dopo che era uscita la notizia di Segre indagato per vicende legate alle sue società, De Benedetti gli aveva chiesto un passo indietro dal consiglio di amministrazione della società editrice del quotidiano Domani. Da quel momento i rapporti fra i due sono diventati sempre più freddi, ed è stata una sorpresa visto che De Benedetti per tutta la vita si era fatto assistere in quasi tutte le sue imprese dalla famiglia Segre, fin dai tempi della Banca intermobiliare (Bim) quando l’ingegnere era alleato con i genitori di Massimo, Giulio e Franca Bruna Segre. 🔗 Leggi su Open.online

