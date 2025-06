Caressa commenta Norvegia-Italia | Peggior partita degli ultimi 25 anni se perdi così…

Una brutta serata per l’Italia, che incassa una pesante sconfitta 3-0 contro la Norvegia, considerata la peggior partita degli ultimi 25 anni. Fabio Caressa, noto telecronista di Sky Sport, analizza con lucidità e fermezza questa battuta d’arresto, evidenziando le criticità e le prospettive future della Nazionale. La disfatta solleva molte domande: sarà possibile risollevarsi? Il cammino verso i Mondiali si fa sempre più in salita…

Autentico tonfo per l'Italia contro la Norvegia. Gli azzurri, sconfitti 3-0, complicano il loro accesso ai Mondiali. Fabio Caressa ha analizzato la situazione. Il noto giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha commentato la sconfitta dell' Italia contro la Norvegia. Con un video caricato sul suo canale YouTube, il telecronista ha toccato vari temi, esprimendosi anche in maniera molto critica nei confronti della Nazionale italiana. Di seguito alcuni dei passaggi più interessanti. UNA BRUTTISSIMA ITALIA – «È stata la peggior partita dell'Italia degli ultimi 25 anni. Le nuove generazioni di bambini si avvicinano al calcio con Mondiali e Europei, perdere un altro Mondiale vuol dire perdere una parte di un'altra generazione di tifosi.

Adamo in realtà è felice e sperava in questa sconfitta perché gli da ancor più visibilità. Resta il fatto che Caressa ha perfettamente ragione, l’Italia non può e non deve fare queste figure con la Norvegia. Partecipa alla discussione

Durante Norvegia-Italia, Adani lancia stoccate in diretta: senza mai nominarlo, torna sullo scontro con Caressa di gennaio. #Adani #Caressa #NorvegiaItalia Partecipa alla discussione

