Carabinieri in azione | due arresti per estorsione nel territorio di Lioni

Nel cuore del territorio di Lioni, l'azione tempestiva dei Carabinieri ha portato all'arresto di due persone ritenute responsabili di estorsione aggravata. La brillante operazione, condotta dalla Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e giustizia. Un ulteriore passo avanti nella lotta contro la criminalità , dimostrando che la tutela dei cittadini è la nostra priorità assoluta.

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa nei confronti di due soggetti, di cui uno Sorvegliato Speciale, ritenuti gravemente indiziati – allo stato delle indagini – dei reati di estorsione aggravata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Carabinieri in azione: due arresti per estorsione nel territorio di Lioni

