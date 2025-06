Capri Leone finanziati oltre 1 milione di euro per interventi di efficientamento energetico sugli edifici comunali

Il Comune di Capri Leone ha ottenuto oltre 1 milione di euro per interventi di efficientamento energetico sugli edifici comunali, un importante passo verso un futuro più sostenibile. Questo finanziamento, proveniente dal bando “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica” del Ministero dell’Ambiente, rappresenta un’opportunità concreta di migliorare la qualità dei servizi pubblici riducendo al contempo l’impatto ambientale. Un investimento strategico per il benessere della comunità e il rispetto del nostro pianeta.

Il Comune di Capri Leone è risultato beneficiario di un finanziamento di oltre 1.000.000,00 di euro nell'ambito dell'avviso pubblico "Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza Energetica", promosso e gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il contributo, a fondo perduto.

