Capri in delirio per Bob Sinclar | sold out record per Gente della Notte

Capri si infiamma di entusiasmo per l’attesissimo ritorno di Bob Sinclar, protagonista del sold out record della stagione. L’isola azzurra si prepara a vivere una notte magica, quando il DJ francese infiammerà i cuori di appassionati provenienti da tutto il mondo. Un evento che ha già scritto la sua storia, e promette di diventare un ricordo indelebile nella leggenda di Capri. La notte della musica sta per iniziare...

di Marco Milano A Capri grande attesa e successo senza precedenti per l’evento “Gente della Notte” che vedrà sull’isola azzurra il prossimo mercoledì, 11 giugno, l’icona mondiale Bob Sinclar. Un evento che ha superato ogni aspettativa registrando il sold out più veloce di sempre per un evento sull’isola, in sole settantadue ore. Un trionfo che conferma la portata storica di un appuntamento, destinato a diventare un vero e proprio ricordo indelebile dell’estate caprese 2025. Bob Sinclar, vincitore di un prestigioso World Music Award come miglior Dj del mondo e leggenda globale grazie a hit immortali come “Love Generation” e “World Hold On”, porterà a Capri la sua energia contagiosa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Capri Sinclar Sold Gente

Capri, grande attesa per Bob Sinclar, un sold out da record per "Gente della Notte" - Un successo senza precedenti: l'attesa per l'evento "Gente della Notte" a Capri il prossimo Mercoledì 11 Giugno con ... Da msn.com

Bob Sinclar, il video dopo il dj set: "La gente era immobile, basta usare il cellulare" - (Corriere della Sera) È un Bob Sinclar sconsolato quello che compare nel video pubblicato sul suo profilo Instagram dopo una serata in cui è stato protagonista di un dj set in un locale di ... Scrive informazione.it

Bob Sinclar furioso: "Gente ferma con il cellulare in mano". Che cosa è successo - Bob Sinclar è furente con i suoi fan. Dj e producer tra i più famosi e più pagati al mondo, dopo una serata di lavoro, è infatti intervenuto sui suoi social e si è scatenato contro il proprio ... Si legge su iltempo.it

Carlprit - Fiesta (Official Video)