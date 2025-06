Capitano della Guardia di Finanza violenta un’allieva della scuola marescialli | chiesto il processo

Una vicenda che scuote l'istituzione e solleva interrogativi sulla tutela dei diritti all’interno delle Forze dell’Ordine. La Procura de L'Aquila ha richiesto il processo per un capitano della Guardia di Finanza, accusato di violenza sessuale e lesioni su una sua allieva presso la Scuola Ispettori Sottufficiali. Un caso che mette in luce l'importanza di garantire trasparenza e giustizia, affinché episodi del genere non restino impuniti. Continua a leggere.

La Procura de L'Aquila ha chiesto il rinvio a giudizio per un capitano della Guardia di Finanza accusato di reati di violenza sessuale e lesioni nei confronti di una sua allieva: l'uomo era in servizio alla Scuola Ispettori Sottufficiali delle Fiamme gialle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

