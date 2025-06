Capitale europea dello sport la Regina ci crede

Capitale europea dello sport, e la regina ci crede davvero! Il percorso di Cattolica verso il riconoscimento 2027 è iniziato ufficialmente: un viaggio che ha visto i commissari Aces dedicare tre intensi giorni alla scoperta degli impianti e delle associazioni sportive locali. Un tour cattolichino ricco di entusiasmo e passione, culminato ieri con i giurati che hanno...

Il cammino di Cattolica a Capitale europea dello sport 2027 è ufficialmente iniziato. Dopo la candidatura annunciata nel novembre del ’24, ora si fa sul serio, con i cinque commissari Aces (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) che hanno passato tre giorni in città, soffermandosi soprattutto sugli impianti e le associazioni sportive presenti. Un tour cattolichino che si è concluso proprio ieri con i giurati che hanno tirato le somme delle giornate precedenti, raccontando ciò che hanno visto in base a dodici punti usati per scegliere la futura capitale dello sport europeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capitale europea dello sport, la Regina ci crede

