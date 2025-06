Capello sicuro | Chivu ripartirà dalle certezze che aveva dato Inzaghi Calendario? Forse i tifosi nerazzurri penseranno male…

Capello si pronuncia sulla ripartenza dell'Inter, ripercorrendo le certezze di Inzaghi e analizzando il nuovo calendario della Serie A 2025/2026. Un momento cruciale che potrebbe ridare fiducia ai tifosi nerazzurri o alimentare dubbi, mentre l'ex allenatore riflette sulle sfide imminenti. Con un occhio attento alle strategie e alle prospettive future, Capello invita i supporter a guardare avanti con ottimismo e determinazione. Ecco cosa ha detto...

Capello, l'ex allenatore ha commentato la situazione dell'Inter e analizzato il nuovo calendario della Serie A 20252026. Ieri è stato effettuato il sorteggio del calendario della nuova Serie A, e la Gazzetta dello Sport ha pubblicato il commento di Fabio Capello. Di seguito, le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI FABIO CAPELLO – « Un ricordo ancora fresco per i tifosi dell' Inter, che ritroveranno subito Baroni e forse potranno pensare male (ride ndr). A parte questi scherzi del calendario, io penso che la partita sia più complicata per il Toro, perché Baroni è un allenatore che vorrà dare un'impronta, un po' come ha fatto alla Lazio, e il tempo a disposizione in estate è sempre poco.

