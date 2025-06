Capello | Il Milan deve sistemare parecchie cose Ma ha un vantaggio Allegri …

Il Milan affronta un momento di transizione, con sfide e obiettivi ancora da definire. Fabio Capello, ex tecnico rossonero, offre uno sguardo esperto sulla situazione attuale, sottolineando i punti di forza e le criticità del team di Allegri. In un campionato sempre più competitivo, il club ha un vantaggio importante: la guida di un allenatore capace di adattarsi alle nuove dinamiche. Ma quali sono le strategie per tornare ai vertici? Scopriamolo insieme.

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima Serie A, analizzando il Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capello: “Il Milan deve sistemare parecchie cose. Ma ha un vantaggio. Allegri …”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Capello Milan Allegri Deve

Albertini: “Ho fatto parte del grande Milan. Capello e Sacchi? Arrigo dice sempre …” - Demetrio Albertini, ex centrocampista del grande Milan di Capello e Sacchi, ha condiviso riflessioni profonde sulla sua carriera e sul club rossonero.

Un club vive vari momenti storici. Il #Milan principalmente è stato un club che deve imporre il bel giuoco e avere una sua identità, ma non esclusivamente.Nereo Rocco, Capello, Allegri, dimostrano che il Milan è stato pure l'opposto.Pratico e pragmatico.Essen Partecipa alla discussione

Per Allegri è pronto un biennale. Oggi l’annuncio ufficiale. In rossonero torna un vincente: in bacheca ben 14 titoli Capello sulla scelta: “Allegri profilo ideale, bravo Tare. Così il Milan tornerà grande” #edicolarossonera ? Partecipa alla discussione

Capello: “Una mano ad Allegri deve arrivare anche dal mercato” - Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del momento attuale del Milan ... Secondo msn.com

Calciomercato Milan, Capello non ci sta: «Reijnders non lo venderei mai! Allegri dovrà fare questo…» - Calciomercato Milan, Capello non ci sta: «Reijnders non lo venderei mai! Allegri dovrà fare questo…». Le ultimissime sui rossoneri Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato cos ... milannews24.com scrive

Allegri Milan: un ritorno che divide tra pragmatismo e nostalgia del «bel gioco». Riprenderanno le polemiche con Sacchi e Adani? - Allegri Milan, il ritorno divide notevolmente i tifosi rossoneri. La situazione attuale all’interno della piazza milanese Massimiliano Allegri. Un nome che, nel calcio italiano, divide come pochi altr ... calcionews24.com scrive

VIDEO Conte al veleno: 'Allegri deve tacere!'