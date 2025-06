Caos traffico nelle valli di Lanzo | dopo due anni riapre la galleria soltanto per le auto

Il tanto atteso ritorno alla normalità nelle Valli di Lanzo è finalmente arrivato: dopo due anni di attesa, la galleria Monte Basso riapre al traffico auto, regalando sollievo a turisti e residenti. La chiusura aveva trasformato le visite in una vera sfida logistica, ma ora si apre una nuova stagione di scoperte e relax. È il momento di riscoprire queste splendide terre senza più ostacoli: il viaggio può riprendere!

Fine dell'incubo per i turisti che frequentano le valli di Lanzo? Forse ci siamo. La Città Metropolitana di Torino ha annunciato la riapertura, dopo oltre due anni di chiusura e alcuni mesi di lavori, della galleria Monte Basso, sulla strada provinciale 1 alle porte di Lanzo Torinese, a partire. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Caos traffico nelle valli di Lanzo: dopo due anni riapre la galleria, soltanto per le auto

