Caos Spid rimasto senza fondi | da luglio si paga Gli operatori in perdita e i 40 milioni fermi

Il caos attorno a SPID si infittisce: da luglio, gli operatori sono in perdita e 40 milioni di euro rimangono bloccati, lasciando il sistema senza fondi. I finanziamenti pubblici destinati a garantire l’identità digitale per i servizi della Pubblica Amministrazione sono sospesi, minacciando un importante tassello della digitalizzazione italiana. Una crisi che richiede interventi immediati per salvaguardare la trasparenza e l’efficienza dei servizi pubblici.

Bloccati i finanziamenti pubblici destinati agli operatori che forniscono il sistema di identità digitale per i servizi della Pa.

