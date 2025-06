Cantiere di piazza Aguselli il Comune libera cinque stalli per i privati | solo due restano per i mezzi della ditta

Il cantiere di piazza Aguselli a Cesena si trasforma in un esempio di collaborazione tra amministrazione e imprese locali. Per alleviare i disagi, il Comune ha deciso di liberare cinque stalli per i privati, lasciando solo due dedicati ai mezzi della ditta. Un intervento rapido che mira a sostenere commercianti e cittadini, garantendo al contempo l’efficienza dei lavori. Scopri come queste misure influiranno sulla vita quotidiana e sullo sviluppo della zona.

L’amministrazione comunale di Cesena, per ridurre l’impatto del cantiere di palazzo Roverella e dei lavori in corso in piazza Aguselli, ha deciso di attuare alcune soluzioni immediate, in risposta alle richieste presentate dalle associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cantiere di piazza Aguselli, il Comune libera cinque stalli per i privati: solo due restano per i mezzi della ditta

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cantiere Piazza Aguselli Comune

Piazza del comune, il cantiere si sposta e toglie altro spazio alle attivitĂ - Nuove sfide si profilano per le attivitĂ commerciali in piazza del Comune, dove il cantiere si sposta e sottrae ulteriore spazio.

Proteste per il cantiere: "Piazza Aguselli occupata. Parcheggi a S.Agostino" - Le associazioni di categoria chiedono al Comune di intervenire. "Vari stalli per la sosta sono stati occupati per i lavori e i negozi scontano un calo di affari". La proposta è di mettere a disposizio ... Lo riporta msn.com

Cesena, le associazioni: “Disagi per il cantiere di piazza Aguselli, i commercianti vanno rimborsati” - Intervenire tempestivamente per far fronte ai disagi di piazza Aguselli. Lo chiedono Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna che hanno ... Come scrive corriereromagna.it

Quarant’anni di riqualificazioni. Il centro storico ha cambiato volto. Espulsi dalle piazze 150 posteggi - Ripercorriamo gli interventi realizzati dal 1984 ad oggi. L’assessore Castorri: "Con il restyling di galleria Urtoller si completa l’opera". Ma c’è chi chiede al Comune di accordarsi con i privati per ... Secondo msn.com

Andrea Gnassi questa mattina incontra i riminesi al mercato coperto