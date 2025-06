canottaggio definiti i 31 equipaggi dell italia per la coppa del mondo di varese

Varese si prepara ad accogliere la prima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio 2025, dal 13 al 15 giugno. Con 31 equipaggi italiani pronti a sfidarsi sulle acque lombarde, questa manifestazione rappresenta un’occasione unica per sperimentare e affinare le strategie della nazionale azzurra, sotto la guida del direttore tecnico Antonio Colamonici. Una sfida emozionante che promette di regalare grandi emozioni e nuovi successi all’Italia.

L’Italia ospiterà la prima delle due tappe della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio, che si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 giugno a Varese: opportunità per nuovi esperimenti per il direttore tecnico dell’Italia, Antonio Colamonici, che ha convocato per l’occasione 74 azzurri, i quali saranno in gara per un totale di 31 equipaggi. Nel comparto femminile, tra le senior, nel singolo saranno in gara Maria Elena Zerboni ed Anna Sarah Sophie Souwer, mentre nel due senza gli equipaggi azzurri saranno formati da Laura Meriano ed Alice Codato e da Samantha Premerl e Linda De Filippis. Nel doppio toccherà a Sara Borghi ed Ilaria Corazza, mentre nel quattro senza saliranno sulle imbarcazioni dell’Italia Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi e Kiri English-Hawke, ed Elisa Mondelli, Stefania Gobbi, Marta Orefice e Giulia Orefice. 🔗 Leggi su Oasport.it