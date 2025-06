Canoa slalom Flavio Micozzi decimo nella canadese in Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell

posizione, dimostrando coraggio e determinazione in un contesto di altissimo livello. Nonostante le sfide, il suo impegno rappresenta un segnale positivo per il futuro della canoa slalom italiana, che guarda già alle prossime tappe con rinnovato entusiasmo e speranza.

L'Italia finisce lontana dalla zona podio anche nella gara della canadese maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom. A La Seu d'Urgell, in Spagna, Flavio Micozzi, unico qualificato della pattuglia italiana, deve accontentarsi delle posizioni di rincalzo. Il portacolori azzurro chiude la sua prestazione con un percorso netto nel tempo di 92.81, staccato di 5.19 dal vincitore di giornata. Micozzi chiude la sua gara in decima posizione peggiorando così di diverse posizioni la bella prova offerta in mattinata. Nelle batterie del mattino l'italiano aveva chiuso la sua prova con il crono di 91.

