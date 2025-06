Canoa slalom Borghi e Bertoncelli sono sesta e settima nella C1 in Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell

A La Seu d’Urgell, l’Italia si fa valere nel canoa slalom, con Borghi e Bertoncelli che chiudono rispettivamente sesta e settima nella C1. Una prova emozionante, ricca di tensione e passione, che testimonia il talento dei nostri atleti e l’attesa per il futuro. La gara si conclude con un risultato che, seppur non sul podio, promette grandi prospettive e motivazioni per le prossime sfide internazionali.

Penultima giornata di gare per la prima tappa di Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom. A La Seu d'Urgell, in Spagna, l'Italia non riesce a chiudere sul podio nella gara della canoa femminile e deve accontentarsi delle posizioni di rincalzo ottenute dalla sue portacolori. In finale Elena Borghi chiude la sua prova in 104.64 con due penalità e conquista la sesta posizione, staccata di 6.22 dalla vincitrice. Conclude alle spalle della compagna di squadra Marta Bertoncelli. L'azzurra ferma il cronometro su 104.70, incappa in due penalità e si piazza in settima posizione, a 6.28 dalla prima classificata.

