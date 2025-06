Canile e gattile comunali | eredità da 100mila euro

Un gesto di grande cuore e lungimiranza, che unisce amore per gli animali e passione artistica. La signora Lea Giacomelli, con il suo lascito testamentario, ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità di Imola, destinando 100mila euro ai canile e gattile comunali, oltre a dieci opere d’arte. Un’eredità che trasforma il presente e costruisce un futuro più solidale e ricco di cultura.

Imola, 7 giugno 2025 – Una generosità discreta, ma profonda. Un’ eredità che parla di amore per gli animali e passione per l’arte. La Giunta ha deliberato l’ accettazione ufficiale del lascito testamentario della signora Lea Giacomelli, cittadina imolese scomparsa l’11 novembre 2024 all’età di 93 anni, che ha disposto due donazioni distinte ma ugualmente significative: 100mila euro da destinare al canile e al gattile comunale, e dieci opere d’arte del pittore imolese Tommaso Della Volpe per la Pinacoteca cittadina. I soldi per canile e gattile. La cifra stanziata a favore degli animali sarà suddivisa equamente tra le due strutture comunali, come esplicitamente richiesto dalla benefattrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it