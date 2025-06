Cancellazioni in Rai quali programmi chiudono e cosa sta succedendo

La Rai si prepara a un nuovo capitolo, con un'operazione di riordino dei palinsesti che promette grandi cambiamenti. Con tagli mirati e investimenti strategici, la Tv di Stato punta a rinnovarsi per offrire un’offerta più fresca ed efficace. Ma quali programmi chiuderanno i battenti e quali volti saranno coinvolti? Scopriamo insieme il quadro completo di questa rivoluzione televisiva che sta prendendo forma per la stagione autunnale 2025-2026.

Programmi Tv. La Rai si prepara a voltare pagina. In vista della stagione autunnale 2025-2026, la Tv di Stato ha avviato un'importante operazione di snellimento dei palinsesti, con tagli che coinvolgeranno soprattutto la terza serata e alcune fasce del daytime. Le cifre parlano chiaro: si parla di una razionalizzazione da 25 milioni di euro. Ma quali sono i programmi che non torneranno? Tra addii confermati e volti noti in bilico, ecco il quadro aggiornato della situazione, tra decisioni strategiche e qualche malumore interno. Leggi anche: "Sanremo 2026" è stato rinviato: cosa sta succedendo La Rai taglia: una stagione all'insegna del risparmio.

