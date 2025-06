Cancellato in tilt | Vogliono colpire chi delinque

Cancellato in tilt, si scatena un acceso dibattito sulla sicurezza e la giustizia in Italia. Tra proteste politiche e critiche dei giornalisti, emergono opinioni contrastanti su come affrontare il fenomeno della delinquenza senza sacrificare i diritti civili. In un momento di grande tensione, Francesco Cancellato ha espresso una posizione sorprendente: «Il problema, secondo me, è che...», lasciando aperta una riflessione cruciale sul futuro del nostro sistema.

Tra le proteste di esponenti politici e giornalisti contrari al decreto Sicurezza voluto dal governo Meloni approvato nei giorni scorsi dal Parlamento, una in particolare lascia a bocca aperta. Nel salotto televisivo di Lilli Gruber, Francesco Cancellato, direttore della testa online Fanpage, noto alle cronache per aver denunciato un presunto spionaggio del suo cellulare, poi smontato dal Copasir, ha attaccato: «Il problema, secondo me, è che questo governo non vuole combattere la sicurezza, vuole criminalizzare chi delinque». Par di capire che per Cancellato «criminalizzare chi delinque» sia da considerare un fatto riprovevole, mentre la sicurezza, salvo lapsus, andrebbe combattuta. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cancellato in tilt: «Vogliono colpire chi delinque»

In questa notizia si parla di: Cancellato Tilt Vogliono Colpire

The Three Just Men Justice, Mystery, and Suspense! | Edgar Wallace