Campus Unicredit allo Scalo Farini Il progetto a Herzog & de Meuron | Una sede sostenibile ed ecologica

La nuova sede di UniCredit sorgerà allo Scalo Farini e a progettarla sarà uno degli studi di architettura più noti al mondo: Herzog & de Meuron. Nell’ex scalo ferroviario, oltre al quartiere generale della banca, sorgeranno spazi verdi, uffici, residenze, social housing e nuovi servizi per l’intera città . Nel dicembre 2023 UniCredit, supportata da Prelios e Hines, si era aggiudicata la gara indetta da FS Sistemi Urbani per la cessione di due aree ferroviarie milanesi dismesse, Scalo Farini e Scalo San Cristoforo, per una superficie totale di circa 620 mila metri quadrati. Unicredit, attraverso il campus, intende promuovere lo sviluppo futuro delle comunità locali e garantire alle persone di UniCredit un nuovo ambiente di lavoro sostenibile e moderno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it