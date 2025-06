Campus musicale estivo a Nibbiano | canto e creatività per i più piccoli

Quest’estate, Nibbiano si trasforma in un vivace palcoscenico di musica e creatività per i più piccoli! Dal giugno a luglio, il campus musicale offrirà ai bambini un’esperienza unica all’insegna del canto e del divertimento, grazie alla collaborazione tra la "Scuola di Musica Val Tidone" e l’associazione "Orchestra Amadeus". Un’occasione imperdibile per far crescere i giovani talenti e coltivare passioni sonore in un’atmosfera allegra e stimolante.

Grazie alla collaborazione tra la "Scuola di Musica Val Tidone", nata nel novembre dello scorso anno e gestita dall'associazione culturale musicale "Orchestra Amadeus".

