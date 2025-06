Campo da basket al Macanno la resina con i colori di Cattolica nella nuova pavimentazione

metafora di un sogno che si realizza: un'area dedicata ai giovani e agli appassionati, pronta a regalare emozioni e momenti indimenticabili sotto il cielo di Cattolica. È l'inizio di una nuova stagione sportiva, un luogo dove il divertimento e la passione si incontrano, un simbolo di crescita e comunità per tutto il quartiere Macanno.

Un tappeto di resina dipinto con i colori della città : blu, rosso, arancione e giallo. Il primo campo da basket all'aperto di Cattolica va a canestro. Ultimato infatti anche il lavoro di posa della pavimentazione del nuovo playground al quartiere Macanno. Ora mancano solo i ritocchi e presto la.

