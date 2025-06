Campionato Serie D di Padel | il Cere sfida il Mirapadel Center

Serie D di padel, il torneo entra nel vivo! Il Cere, forte di due vittorie convincenti, si prepara a sfidare il Mirapadel Center nella sfida casalinga di oggi alle 14. La squadra modenese promette battaglia, mentre il gruppo di giocatori del Cere si conferma competitivo e determinato a conquistare il titolo. Il campionato di ...

Entra nel vivo il campionato a squadre di serie D di padel. Il team del Cere marcia spedito con due vittorie e, dopo il turno di riposo, tornerà in campo oggi: a partire dalle 14, incontrerà in casa la formazione modenese del Mirapadel Center. Nelle prime due giornate del girone, il Cere aveva sconfitto per 3 a 0 prima la Beriv B - Padel white, poi per 2 a 1 la Sd Sport padel. Nutrito il gruppo di giocatori che il Cere schiera nel campionato di padel. Fanno parte della squadra: Filippo Rasile, Matteo Tassi, Tommaso Iotti, Marco Rossi, Filippo Sassi Gomez, Alessandro Tosi, Vittorio Benassi, Filippo Benassi, Marco Labanti, Simone Mancino e Andrea Tosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it