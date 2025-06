campionato serie a al via il 23 agosto ecco come sarà la stagione 2025 26

La Serie A 2025-26 sta per cominciare, promettendo emozioni e sorprese fin dal primo fischio d’inizio. Con un calendario ricco di sfide avvincenti, turni infrasettimanali e pause nazionali strategiche, questa stagione si preannuncia all’insegna del dinamismo e della suspense. I derby di Torino, Milano e Roma saranno distribuiti con attenzione per garantire spettacolo e intensità. La nuova annata calcistica si apre con grandi aspettative: restate con noi, perché sarà una stagione indimenticabile.

La Serie A è pronta a ripartire: il campionato inizierà nel weekend del 23-24 agosto 2025 e terminerà il 24 maggio 2026. Previsti due turni infrasettimanali (29 ottobre e 6 gennaio) e quattro soste per le nazionali (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo). Il calendario sarà asimmetrico: andata e ritorno avranno ordine diverso, con almeno 8 giornate di distanza tra gli stessi incontri. I derby (Torino, Milano, Roma) saranno distribuiti in giornate diverse, escluse la 1ª e la 9ª. Per favorire le coppe europee, nelle giornate 5, 22, 26, 29, 32 e 35 le squadre di Champions (Napoli, Inter, Atalanta, Juve) non affronteranno quelle di Europa e Conference League (Bologna, Roma, Fiorentina). 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it