Campionato nazionale di Teamgym e International Cup | oltre 800 atleti a Cesenatico

Oltre 800 atleti provenienti da tutte le regioni italiane e dall’estero, sono sbarcati in riviera per partecipare al Campionato nazionale di Teamgym ed alla International Teamgym Cup. La manifestazioni, organizzate dalla Fisac, la Federazione italiana sport acrobatici e coreografici, si tengono negli impianti sportivi dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico. Qui, oltre alle gloriose società italiane della specialità, sono presenti formazioni provenienti dalla Repubblica Ceca e dall’Estonia, con atlete che partecipano anche ai Campionati Europei, le quali vengono in riviera per fare esperienza e crescere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it